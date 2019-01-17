«Нафтогаз» объявил об аресте активов «Газпрома» более чем на 2,6 миллиарда долларов

«Нафтогаз» добился ареста зарубежных активов «Газпрома» на сумму, превышающую 2,56 миллиарда долларов, присужденных украинской компании Стокгольмским арбитражем. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на интервью главы «Нафтогаза» Андрея Коболева журналу «Новое время».

По словам Коболева, процессы, связанные со взысканием долга с «Газпрома» идут в «шести юрисдикциях». В трех странах — Нидерландах, Швейцарии и Великобритании — арестованы российской корпорации. Скоро начнутся слушания об их принудительной продаже, сказал глава «Нафтогаза».

«У „Газпрома“ за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга „Газпрома“ перед нами», — сказал Коболев. Он добавил, что «Нафтогаз» планирует получить с «Газпрома» всю присужденную Стокгольмским арбитражем сумму в течение года.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж присудил «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов в рамках спора с «Газпромом» об условиях контракта на поставку и транзит газа, заключенного в 2009 году на 10 лет.

«Газпром» отказался платить и обжаловал это решение. В мае «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания долга в иностранных судах.

Летом 2018 «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с «Газпромом» на срок с марта 2018 года до конца 2019 года. Украинская компания в рамках иска требует 11,6 миллиарда долларов.