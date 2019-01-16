Бывшего начальника сегежской колонии, где сидел Ильдар Дадин, приговорили к двум с половиной годам заключения

Сегежский городской суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы Сергея Коссиева — бывшего начальника колонии № 7, на пытки в которой жаловался активист Ильдар Дадин.

Коссиев обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями. В частности, как следовало из материалов уголовного дела, он вымогал у состоятельных заключенных деньги за улучшение условий содержания (в том числе за отсутствие издевательств).

Его бывший заместитель Анатолий Луист получил три года колонии. Дело рассматривалось в особом порядке.

Ильдар Дадин, осужденный за многократное нарушение правил проведения митинга, в 2016 году обвинил сотрудников колонии и лично начальника Сергея Коссиева в пытках. СК и ФСИН тогда не нашли подтверждения его словам. Об издевательствах, проводимых под личным руководством Коссиева, говорили и многие другие заключенные.