Соучредитель PrimaMedia подал иск о защите чести и достоинства против журналистки, обвинившей его в изнасиловании

Соучредитель PrimaMedia Алексей Мигунов подал во владивостокский суд иск о защите чести и достоинства против журналистки проекта «Сибирь.Реалии» Екатерины Федоровой, которая обвиняет его в изнасиловании.

Екатерина Федорова 3 января написала в фейсбуке, что в октябре 2018 года Алексей Мигунов изнасиловал ее. Она отметила, что не стала обращаться в полицию, так как Мигунов — влиятельный человек, который бы не допустил расследования.

Мигунов отверг все обвинения, но заявил, что приостанавливает работу в холдинге «на период всех разбирательств».