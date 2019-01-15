Соучредитель PrimaMedia подал иск о защите чести и достоинства против журналистки, обвинившей его в изнасиловании
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Соучредитель PrimaMedia Алексей Мигунов подал во владивостокский суд иск о защите чести и достоинства против журналистки проекта «Сибирь.Реалии» Екатерины Федоровой, которая обвиняет его в изнасиловании.
К огромному сожалению, в социальных сетях опорочить человека можно за одну минуту, а для восстановления репутации и доброго имени в суде требуется длительное время.
Екатерина Федорова 3 января написала в фейсбуке, что в октябре 2018 года Алексей Мигунов изнасиловал ее. Она отметила, что не стала обращаться в полицию, так как Мигунов — влиятельный человек, который бы не допустил расследования.
Мигунов отверг все обвинения, но заявил, что приостанавливает работу в холдинге «на период всех разбирательств».