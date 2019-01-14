В Пермском крае заключенного приговорили к 10 годам за взятки руководству колонии. Он уже отбывает 23-летний срок

Осужденный, отбывающий 23-летний срок в одной из колоний Пермского края за тяжкие преступления, приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы за взятки руководству исправительного учреждения.

При определении наказания суд учел неотбытый заключенным срок (ч.3 ст. 291 УК РФ, по которой обвинялся заключенный, не предусматривает лишение свободы на срок более 8 лет — прим. «Медуза»). Также виновный будет должен выплатить штраф в 850 тысяч рублей — в 10-кратном размере взятки.

Заключенный в 2017-2018 годах предложил начальнику отдела безопасности взятку за то, чтобы ему и его друзьям создали особые условия — разрешили пользоваться телефоном, получать запрещенные продукты питания и прочее.

В общей сложности начальник отдела безопасности получил не менее 85 тысяч рублей — наличными и переводами на банковскую карту.

Начальник отдела безопасности колонии, получавший взятки, ранее был приговорен к 2,5 года лишения свободы со штрафом 850 тысяч рублей и двухлетним запретом на госслужбу.

В ноябре широкий резонанс получили фотографии из колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу . На снимках Цеповяз и другие заключенные едят крабов и икру, жарят шашлыки, играют в хоккей и, предположительно, имеют доступ к мобильной связи. После публикации фото СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неназванных сотрудников исправительного заведения.