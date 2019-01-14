Издательства начали добавлять в книги пометки о «запрете на территории России», хотя такое требование есть только для СМИ

Российские издательства начали добавлять в выпускаемые книги примечания об организациях, признанных экстремистскими. Об этом «Коммерсанту» рассказали в «Альпине», «Азбуке-Аттикус» и сервисе Ridero.

При этом глава юридической службы Ridero Анна Бессмертная сказала, что требование закона «О СМИ» может распространяться «на любое упоминание организаций в интернете». По словам PR-менеджера «Альпины» Инны Васильевой, там также считают, что закон распространяется на книги. На самом деле, закон «О СМИ» распространяется только на зарегистрированные средства массовой информации, а не на издательства.

Директор департамента рекламы и PR «Азбуки-Аттикус» Ольга Бушуева согласилась, что закон не требует добавлять соответствующие сноски. «Но мы по доброй воле стараемся информировать читателя и добавляем в текст сноску, что организация запрещена на территории России», — сказала она.

В Роскомнадзоре, который следит за соблюдением закона «О СМИ», подтвердили, что проверкой книг не занимаются. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заметил, что книги не являются СМИ, но их можно признать экстремистским материалом, и «в данной ситуации издательства решили перестраховаться».