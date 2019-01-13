Владимирскую чиновницу раскритиковали за совет помыть полы в требующей ремонта больнице. Она пообещала сама провести там уборку

Временно исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова примет участие в генеральной уборке города Струнино, врачам которой она посоветовала повесить занавески и помыть полы.

Чекунова пообщалась с персоналом больницы 11 января. Она рассказала о планах по ремонту здания и посоветовала сотрудникам навести в больнице порядок. «Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?», — процитировала Чекунову местная телекомпания «Губерния-33».

Изначально в материале на сайте «Губернии-33» не было этого видео. Его добавили после того, как высказывание Чекуновой стали цитировать другие СМИ. Телекомпания отметила, что чиновница вела себя вежливо, а ее слова вырвали из контекста. Телерадиокомпания Губерния 33

Высказывание Чекуновой вызвало критику, в том числе в законодательном собрании Владимирской области. Замглавы заксобрания Вячеслав Картухин заявил ТАСС, что депутаты могут не согласовать кандидатуру Чекуновой на должность первого замглавы региона из-за ее слов.

После этого в администрации Владимирской области ТАСС сообщили, что Чекунова организовала в больнице генеральную уборку, которую проведет персонал медучреждения и сотрудники областного департамента здравоохранения. Позднее чиновница уточнила, что тоже примет участие в субботнике.