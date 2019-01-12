Лидерами по цитированию главаря ИГ оказались РЕН ТВ и «Звезда». Такие цитаты стали поводом для претензий Роскомнадзора к «Би-би-си»

Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» цитировали лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади чаще других популярных российских СМИ — 10 и семь раз соответственно. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Медиалогия», которая изучила публикации самых цитируемых российских СМИ с 2015 года.

Государственные «РИА Новости», RT и «Российская газета» цитировали лидера боевиков по пять раз, агентство ТАСС — трижды.

Исследование было проведено после заявления Роскомнадзора, что цитаты аль-Багдади на сайте «Русской служба Би-би-си» — это материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций» и, возможно, нарушающие закон. Сколько раз аль-Багдади цитировали на сайте «Русской службы Би-би-си», Forbes не сообщает.

О претензиях Роскомнадзора к государственным и провластным СМИ из-за цитирования аль-Багдади неизвестно.

Роскомнадзор начал проверку телеканала BBC World News и интернет-изданий «Би-би-си» в конце 2018 года. В ведомстве прямо сказали, что это связано с претензиями британского медиарегулятора Ofcom к российском телеканалу RT.