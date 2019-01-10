В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за оползня. Местные власти говорили, что там упал метеорит

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где, по заявлению местных властей, в декабре в реку мог упасть метеорит, с 9 января введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Алексея Маслова.

По словам Маслова, существует риск подтопления поселка Чекунда, где живет 300 человек, и других населенных пунктов. Глава района уточнил РИА Новости, что каждый день уровень воды у поселка Чекунда поднимается на один-полтора сантиметра, хотя обычно в это время года уровень воды на четыре метра ниже.

В Хабаровском крае 24 декабря 2018 года обрушилась сопка, из-за чего грунт перекрыл русло реки Бурея, питающей . Первоначально районные власти утверждали, что завал образовался из-за падения «громадного» метеорита. В МЧС заявили, что сопка обрушилась из-за схода оползня.