Минюст потребовал исключить Эмиля Курбединова из коллегии адвокатов. Он защищает украинского моряка, задержанного в Черном море

Минюст РФ потребовал до 1 марта исключить адвоката Эмиля Курбединова из Крымской центральной коллегии адвокатов, сообщает «Новая газета» со ссылкой на предписание ведомства.

В Минюсте заявили, что адвокат не может состоять в коллегии, поскольку суды дважды признавали его виновным в пропаганде символики запрещенной организации. В отношении Курбединова рассматривали административные дела из-за записей в фейсбуке и «ВКонтакте» от 2013 года, в которых была символика террористической организации « ».

Эмиль Курбединов заявил, что не станет добровольно уходить из коллегии и обжалует предписание Минюста.

«Новая газета» отметила, что в случае исключения из коллегии через три месяца Эмиля Курбединова лишат статуса адвоката.

Адвокат Эмиль Курбединов участвовал в ряде резонансных дел в Крыму. В 2016-2017 годах защищал одного из фигурантов дела крымских татар, осужденных за участие в «Хизб ут-Тахрир». В конце 2018 года Курбединов стал адвокатом одного из украинских моряков, задержанных во время .