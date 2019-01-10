Минпросвещения ужесточит правила для приемных родителей. Усыновлять разрешат лишь одного ребенка в год

Министерство просвещения РФ завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования для тех, кто хочет усыновить или взять под опеку детей, сообщает «Коммерсант».

Авторы законопроекта предлагают запретить приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год, если речь не идет об усыновлении братьев и сестер. Первоначально предлагалось ограничить максимальное число детей в семье усыновителя до трех (включая родных и приемных), но после критики от этой идеи отказались.

Минпросвещения также предлагает запретить усыновителям по своему усмотрению менять место проживания. Кроме того, планируется ввести обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. Законопроект также разрешает людям с ВИЧ усыновлять детей, если это «отвечает интересам ребенка».

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2021 года.

В России по состоянию на 1 января 2019 года проживали более 47 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует из материалов на сайте для приемных родителей «Усыновите.ру».

Число усыновлений в России в последние годы снижается: если в 2012 году российские семьи усыновили 6,5 тысячи детей, то в 2015 году — 5,9 тысячи.

По действующему законодательству в приемных семьях могут проживать не более восьми детей, но эта норма носит рекомендательный характер.