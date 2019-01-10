Фильм Григория Добрыгина «Sheena667» попал в основной конкурс Роттердамского фестиваля
Фильм российского актера и режиссера Григория Добрыгина «Sheena667» примет участие в основном конкурсе Роттердамского кинофестиваля Tiger Competition.
Как рассказал «Медузе» Добрыгин, в картине идет речь о паре, живущей на окраине Вышнего Волочка, в жизнь которой «вторгается третий лишний — интернет». Как следует из описания фильма на сайте фестиваля, один из героев влюбляется в вебкам-модель.
Главные роли в фильме исполнили Владимир Свирский («Тихий Дон») и Юлия Пересильд («Таинственная страсть»).
Роттердамский кинофестиваль в 2019 году пройдет с 23 января по 3 февраля. Фильм «Sheena667» будет показан 28 января.
Последний раз российский фильм участвовал в основном конкурсе Роттердамского кинофестиваля в 2014 году — это была картина Натальи Мещаниновой «Комбинат „Надежда“».