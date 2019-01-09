В Ярославле полицейские задержали бывшего заключенного Руслана Вахапова. Он рассказывал о пытках в колонии

В Ярославле полицейские задержали бывшего заключенного Руслана Вахапова, когда тот пришел отметиться в соответствии с правилами надзора после освобождения.

Как сообщает фонд «Общественный вердикт», Вахапова отказались отпускать из полиции, а его машину заблокировали. «Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских», — пишет фонд, не уточняя, какие требования предъявили сотрудники полиции.

Обновление. В фонде сообщили, что Вахапова в полиции обвинили в нарушении режима — он живет не по адресу, указанному в решении суда. Полицейские потребовали, чтобы Вахапов остался в отделе, но не стали составлять протокол задержания. Его остановили, когда он попытался уйти.

Вахапов — один из заключенных, которые в 2017 году рассказали о пытках в ярославской исправительной колонии № 1. Дело о пытках в этой колонии возбудили только летом 2018 года, когда «Новая газета» совместно с «Общественным вердиктом» опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова.