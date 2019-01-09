Сотрудников полиции отправили из Ингушетии в Чечню, чтобы забрать пол-ящика мандаринов. МВД начало служебную проверку

МВД России организовало служебную проверку после публикации видео, где полицейские пожаловались, что проехали 130 километров из Ингушетии в Чечню, чтобы забрать пол-ящика мандаринов. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Северному Кавказу.

На видеозаписи, появившейся в соцсетях, один из полицейских говорит, что пятеро сотрудников в полном обмундировании ездили из Магаса (Ингушетия) в Ханкалу (Чечня), чтобы получить несколько килограммов мандаринов для 52 человек на Новый год.

«130 километров, два транспорта проехало, пять человек личного состава в броне, в касках с автоматами, четыре „ “ и . Уровень МВД — дно», — сказал сотрудник на записи.

Внимание! В опубликованном видео присутствует нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, почитайте об ограблении века в Париже.

В пресс-службе регионального МВД заявили, что полицейские ездили в Чечню за продовольственным пайком, куда входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки. Также они получили несколько килограммов фруктов, «не входящих в основной паек».

Служебная проверка, следует из сообщения МВД, проводится по факту публикации видео.