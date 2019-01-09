Бывший фигурант «дела экспертов ЮКОСа» Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста ЕБРР

Сергей Гуриев в августе 2019 года покинет пост главного экономиста (ЕБРР), пишут «Ведомости».

Как сообщил экономист изданию, его контракт c ЕБРР истекает в августе. По словам Гуриева, он не стал повторно участвовать в конкурсе на должность, так как «организации нужны новые люди с новыми идеями».

Покинув ЕБРР, Гуриев собирается вновь занять пост профессора парижского университета Sciences Po. Возвращаться в Россию, которую он покинул из-за « », Гуриев пока не планирует.

Сергей Гуриев с 2004 по 2013 годы возглавлял Российскую экономическую школу (РЭШ). В 2013 году Гуриев покинул Россию, опасаясь уголовного преследования по так называемому «делу экспертов ЮКОСа». В ноябре 2015 года он стал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития.