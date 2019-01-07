The Telegraph: британские власти перестали видеть угрозу в агентской сети ГРУ

Власти Великобритании уверены, что знают «все, что необходимо знать» об . Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам собеседников издания, в ходе расследования покушения на Скрипалей Великобритании удалось раскрыть сеть агентов ГРУ, которые по мнению Лондона, стояли за атакой. «ГРУ потребуются десятилетия, чтобы восстановить свое положение в Великобритании», — заявил источник The Telegraph.

Собеседники издания отмечают, что в дальнейшем угрозу для Великобритании может представлять Служба внешней разведки (СВР) РФ, которая, как пишет The Telegraph, стремится расширить свою агентскую сеть в западных странах.