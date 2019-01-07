Гражданин России Дмитрий Макаренко, арестованный на острове по запросу ФБР США — бизнесмена из Владивостока, который является совладельцем шести компаний, сообщает The Bell со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Компании Макаренко занимаются преимущественно недвижимостью и логистикой, пишет The Bell. В частности, тезка арестованного владеет компанией «Артаяр», которая планирует открыть во Владивостоке торговый центр «Калина Молл».

В капитале большинства компаний Макаренко участвует Валерий Финтисов, который, вероятно, является его тестем. Как пишет The Bell, с 2013 года Финтисов владел долей в компании «Бейс», другим совладельцем которой был министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев; позже компания полностью перешла под контроль Ишаева.

Дмитрия Макаренко задержали 29 декабря. По версии ФБР, в 2013 году он с помощью посредника в США организовал четыре поставки в Россию приборов ночного видения, тепловизоров и оружейных капсюлей. Также Макаренко обвиняют в отмывании денег.