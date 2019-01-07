Соучредитель PrimaMedia Алексей Мигунов приостановил работу в холдинге после обвинений в изнасиловании

Соучредитель Алексей Мигунов решил приостановить работу в холдинге после обвинений в изнасиловании со стороны журналистки проекта «Сибирь.Реалии» Екатерины Федоровой.

Мигунов заявил, что уходит в отпуск «на период всех разбирательств», а также приостановит членство во всех общественных организациях, в которых состоит. «Считаю это необходимым, чтобы не втягивать компанию и организации в эту историю частных лиц», — написал он в фейсбуке.

Мигунов сообщил, что нанял юристов и начал поиск свидетелей, «готовых подтвердить те или иные моменты». «Естественно, готовится общение в правовом поле со СМИ и сайтами, которые распространили недостоверную и социально-опасную информацию», — добавил соучредитель PrimaMedia, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Екатерина Федорова 3 января написала в фейсбуке, что в октябре 2018 года Алексей Мигунов избил и изнасиловал ее. Федорова заявила, что не стала обращаться в полицию, так как знала, что Мигунов «сможет замять любое дело».

Мигунов отверг обвинения Федоровой. «Я заявляю: никакого насилия и изнасилования не было. Есть манипуляция фактами, есть много вымысла в собственных интересах так называемой „жертвы“, много лжи», — заявил он.