В Польше пять 15-летних девушек погибли при пожаре в квеструме. Они не смогли выбраться из запертой комнаты

Пять 15-летних девушек погибли при пожаре в польском городе Кошалин, когда проходили квест в закрытой комнате, сообщает BBC News.

Подростки пришли в квеструм 4 января, чтобы отметить день рождения одной из девушек. По условиям квеста, они должны были решить несколько головоломок, чтобы выбраться из запертой комнаты.

Когда в здании возник пожар, подростки, предположительно, находились в помещении без организатора квеста, сообщили в пожарной охране. В комнате были огнетушители, но девушки ими не воспользовались. Подростки погибли от отравления угарным газом, сообщает «Польское радио». Во время пожара также пострадал 25-летний мужчина, получивший серьезные ожоги.

По предварительным сведениям, пожар начался после утечки газа из газовых баллонов, сообщили в прокуратуре Польши.