Сборная России разгромила Словакию в ¼ финала молодежного ЧМ по хоккею. В полуфинале россияне сыграют с США

Молодежная сборная России по хоккею в матче ¼ финала чемпионата мира обыграла сборную Словакии. Матч закончился со счетом 8:3.

Шайбы у россиян забросили Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев, Никита Шашков, Клим Костин (дважды), Кирилл Слепец и Илья Морозов.

В ½ финала сборная России в ночь на 5 января сыграет с американцами. В другом полуфинале встретятся сборные Швейцарии и Финляндии.