В Хибинах при сходе лавины погибла женщина

В Хибинах при сходе лавины 2 января погибла женщина 1991 года рождения, сообщили в управлении СК РФ по Мурманской области.

По данным ведомства, группа туристов из Санкт-Петербурга поднялась на подъемнике на гору Кукисвумчорр в Кировске и спустилась по необорудованному склону, спровоцировав лавину.

СК сообщает, что в спуске участвовали двое из трех туристов; мужчина 1985 года рождения смог выбраться из-под снега самостоятельно. Сайт Хибины.com пишет, что пострадала еще одна женщина, она находится в реанимации.