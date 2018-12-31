Президент присвоил звания «Заслуженный журналист РФ» главредам «МК» и «КП»

Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ» 15 представителям СМИ. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди тех, кто удостоился звания, в частности, значатся главные редакторы «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» Павел Гусев и Владимир Сунгоркин, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов и президент журфака МГУ Ясен Засурский.

Еще семь человек удостоились звания «Заслуженный работник связи и информации РФ».

Владимир Путин в июле утвердил звания «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ» по просьбе главы Союза журналистов России Владимира Соловьева.