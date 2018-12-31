Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших

Спасатели обнаружили тела еще трех погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев. «Извлечь мы их не можем, работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», — сказал министр.

Ранее на месте взрыва были найдены тела четырех человек. Еще около 40 жильцов дома числятся пропавшими без вести — с ними не удалось установить связь.

Обновление. В МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тело пятого погибшего.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел около шести часов утра 31 декабря. Власти Челябинской области собираются объявить траур — его точная дата пока не определена, она будет названа после завершения поисковой операции. Предполагается, что это будет 1 или 2 января.

Подробнее о взрыве и обрушении дома в Магнитогорске В Магнитогорске в 10-этажном доме взорвался газ. Судьба десятков человек неизвестна