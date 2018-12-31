Из магазина Louis Vuitton в центре Москвы украли семь миллионов рублей

Преступник украл из магазина Louis Vuitton на Большой Дмитровке в Москве семь миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что исчезновение денег обнаружил охранник магазина, когда в 8:10 утра пришел на работу. Дверь в магазин была открыта, рассказал охранник.

Из сейфа в магазине украли дневную выручку, сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. «При этом дверь была открыта ключом, не повреждена, сигнализация отключена», — сказал источник агентства.

Полиция ищет преступника, совершившего кражу.