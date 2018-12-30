МИД допустил взаимосвязь между публикацией списка сотрудников «Би-би-си» и взломом сайта российского посольства

Министерство иностранных дел РФ не исключает, что личные данные журналистов московского бюро «Би-би-си», опубликованные в сети, могли попасть в руки злоумышленников в результате взлома сайта посольства России в Лондоне.

«Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России, учитывая, что российские посольства занимаются мониторингом публикаций собкоров страны пребывания в России, выдают журналистские визы и так далее», — говорится в ответе ведомства на вопросы «Би-би-си».

О взломе сайта посольства РФ в Великобритании сообщалось 17 декабря.

Кроме того, в МИДе назвали «неудачной шуткой» спекуляции о том, что дипломаты могли быть причастны к обнародованию списка журналистов «Би-би-си».

23 декабря британская газета The Sunday Times опубликовала список восьми сотрудников эдинбургского бюро российского агентства Sputnik, назвав их «пропагандистской машиной» Владимира Путина. МИД РФ заявлял, что подготовит ответные контрмеры.

26 декабря на сайтах «Пикабу», «Сегодня» и в паблике «За Матушку — Россию!» появился список 44 сотрудников «Би-би-си», работающих в России.

Британская медиакорпорация обратилась в российский МИД с просьбой проверить утечку данных, поскольку часть информации о журналистах не находилась в открытом доступе.