Возбуждено уголовное дело о нападении на рэпера Птаху
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после нападения в Москве на рэпера Птаху (Давид Нуриев). Об этом рассказал источник ТАСС, не уточняя, по какой статье ведется следствие.
В свою очередь телеканал РЕН сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Нуриева — рэпера Obe 1 Kanobe (Никита Канобович).
«Днем 28 декабря в полицию поступило сообщение об избиении Нуриева. Преступление было совершено у дома 28 на Новорязанской улице. Злоумышленники, предположительно, нанесли артисту несколько ударов бейсбольной битой», — сказал собеседник агентства.
28 декабря рэпер Птаха рассказал в своем инстаграме, что на него напал Obe 1 Kanobe с двумя сообщниками. Сам Нуриев не пострадал, однако Канобович сломал руку сотруднику Росгвардии, оказавшемуся рядом в момент нападения.