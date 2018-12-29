Возбуждено уголовное дело о нападении на рэпера Птаху

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после нападения в Москве на рэпера Птаху (Давид Нуриев). Об этом рассказал источник ТАСС, не уточняя, по какой статье ведется следствие.

В свою очередь телеканал РЕН сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Нуриева — рэпера Obe 1 Kanobe (Никита Канобович).

28 декабря рэпер Птаха рассказал в своем инстаграме, что на него напал Obe 1 Kanobe с двумя сообщниками. Сам Нуриев не пострадал, однако Канобович сломал руку сотруднику Росгвардии, оказавшемуся рядом в момент нападения.