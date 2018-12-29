СК начал проверку из-за жалоб на применение силы к подросткам во время квеста в Москве

Московское управление СК начало проверку после публикаций о применении силы к подросткам во время прохождения квеста в Москве. О происшествии сообщил телеканал «360» со ссылкой на одну из матерей, сопровождавших детей на празднике.

В публикации сказано, что 23 декабря на квесте «Вкус риска», куда пришли дети из спортивной школы, актеры сперва схватили за горло одного мальчика, а затем пристегнули двух других к стулу и трубе и стали «в темноте <…> тыкать ножами, душить и бить мягкой дубинкой».

На замечания родителей организаторы отвечали, что по правилам квеста «сопротивляться нельзя». В итоге игра была остановлена. Позже организаторы принесли извинения и пообещали провести внутреннее расследование, сообщает «360».