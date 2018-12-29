СК начал проверку из-за жалоб на применение силы к подросткам во время квеста в Москве
Московское управление СК начало проверку после публикаций о применении силы к подросткам во время прохождения квеста в Москве. О происшествии сообщил телеканал «360» со ссылкой на одну из матерей, сопровождавших детей на празднике.
В публикации сказано, что 23 декабря на квесте «Вкус риска», куда пришли дети из спортивной школы, актеры сперва схватили за горло одного мальчика, а затем пристегнули двух других к стулу и трубе и стали «в темноте <…> тыкать ножами, душить и бить мягкой дубинкой».
На замечания родителей организаторы отвечали, что по правилам квеста «сопротивляться нельзя». В итоге игра была остановлена. Позже организаторы принесли извинения и пообещали провести внутреннее расследование, сообщает «360».
Из сообщения СМИ следует, что компания подростков 13-14 лет получили травмы во время прохождения квест-игры на севере столицы. Также в указанной статье родители сообщили о некорректном поведении сотрудников в отношении детей.