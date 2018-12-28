Путин подписал закон об ограничении процентной ставки по потребительским кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает процентную ставку по потребительским кредитам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. С этого момента и до 30 июня 2019 года процентная ставка по новым кредитным договорам не должна превышать 1,5% в день, с 1 июля 2019 года — 1% в день.

Кроме того, закон ограничивает по потребительским кредитам, рассчитанным не более чем на год. Если такой кредит будет выдан после вступления закона в силу и до 30 июня 2019 года, выплаты по нему не должны превышать первоначальный займ более чем в 2,5 раза. По кредитам, выданным в июле-декабре 2019 года, сумма выплат может быть выше суммы займа максимум в два раза, выданным с 1 января 2020 года — в полтора раза.

Ввести ограничения при выдаче потребительских кредитов и займов предложил Центробанк. Эксперты предполагали, что предложенные ЦБ меры могут нанести удар по микрофинансовым организациям, большинство из которых выдают займы более чем под 1% в день.