В Казани на семь суток арестовали активиста, установившего «надгробия» у Госсовета Татарстана

Суд в Казани на семь суток арестовал активиста «Открытой России» Дмитрия Егорова за акцию с картонными «надгробиями» у здания Государственного совета Татарстана. Об этом сообщает издание «Idel.Реалии».

Егоров накануне был задержан полицией. Его вычислили с помощью камер видеонаблюдения, пишет РБК.

Суд признал Еговора виновным в организации незаконного пикета «с использованием сборно-разборной конструкции». Активист отказался признать вину.

Акция с картонным «надгробиями» прошла 25 октября — в 15-летнюю годовщину ареста Михаила Ходорковского. Возле здания Госсовета Татарстана появились девять «надгробных камней» с надписями «Правосудие», «Свободные выборы», «Независимая пресса», «Свобода предпринимательства» и другими. «Открытая Россия» пишет, что целью акции было почтить память «жертв режима».