Отправитель бомб противникам Трампа планировал убить более ста человек

В списке целей Сизара Сэйока, которого подозревают в рассылке бомб лидерам Демократической партии и критикам администрации Дональда Трампа, было больше ста человек. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники в спецслужбах, ведущих расследование.

ФБР отказывается называть кого-либо из предполагаемого списка Сэйока, но предупреждает, что некоторые посылки со взрывными устройствами до сих пор могут находиться в почтовой системе США.

56-летний Сэйок был задержан 26 октября во Флориде. Он активный сторонник Дональда Трампа, многократно участвовавший в его предвыборных митингах и обклеивший свой фургон портретами президента.

Сэйока подозревают в рассылке как минимум 14 бомб противникам Трампа, в том числе Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, бывшему вице-президенту Джо Байдену, нескольким действующим членам конгресса от Демократической партии, а также финансисту Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Все бомбы были обнаружены при сортировке писем. При этом никто не пострадал.