ФСБ раскрыла ячейку ИГ в Татарстане

ФСБ России отчиталась о раскрытии ячейки террористической организации «Исламское государство» в Татарстане, управление которой осуществлялось из-за рубежа.

Во время спецоперации задержали 18 человек: семерых участников группировки и 11 сторонников. В ФСБ считают, что террористы собирались устроить «резонансные акции» в России и присоединиться к боевикам в Сирии, для чего вербовали сторонников и покупали «средства террора». Ячейку возглавлял житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду ИГ.

В начале октября ФСБ объявила о задержании в Татарстане лидера российского отделения террористической организации « ».