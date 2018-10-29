В Москве водитель напал с битой на пешехода с детской коляской. Подозреваемый задержан

На Селигерской улице на севере Москвы водитель автомобиля напал с бейсбольной битой на пешехода, гулявшего с ребенком в коляске.

По данным источников ТАСС, в воскресенье, 28 октября, автомобиль Opel Astra «чуть не задавил на перекрестке» 35-летнего мужчину с детской коляской. Когда пешеход сделал замечание водителю «Опеля», тот вышел из машины и напал на него с битой.

В результате нападения, как сообщалось, пешеход получил тяжелые травмы, в том числе переломы. Коляска, в которой находился ребенок, перевернулась. Пострадал ли ребенок, выясняется.

Нападавший с места происшествия скрылся, бросив машину, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Позже по подозрению в нападении на пешехода был задержан 29-летний уроженец Ростовской области.

По факту произошедшего 29 октября было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.