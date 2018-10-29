Суд закрыл уголовное дело Дениса Вороненкова. Через полтора года после его смерти

Тушинский суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело о рейдерстве, обвиняемым по которому проходил бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, убитый в Киеве в марте 2017 года.

С просьбой о прекращении дела в связи со смертью подсудимого в суд обратился сын убитого Николай Вороненков. Просьбу также поддержали другие члены семьи Вороненкова и гособвинение. Против закрытия дела выступала потерпевшая сторона — бизнесмен Отари Кобахидзе.

Ранее родственники Вороненкова собирались добиваться завершения расследования дела, считая, что по его итогам бывшего депутата посмертно признают невиновным.

Уголовное дело о рейдерском захвате, фигурантом которого оказался Денис Вороненков, было возбуждено в 2011 году. В рамках расследования Вороненкова пытались лишить депутатской неприкосновенности, но сделать это не удалось. Осенью 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова уехали на Украину.

В начале марта 2017 года — за три недели до смерти — Вороненков был объявлен Россией в международный розыск по делу о рейдерстве.