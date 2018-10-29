Чиновника Минфина задержали за стрельбу из травматического пистолета. Он ранил соседа в ссоре

Сотрудник министерства финансов РФ задержан в Москве. Его подозревают в стрельбе из травматического пистолета, в результате которой был ранен один человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 22 октября на Измайловском шоссе. Между сотрудником Минфина и другим мужчиной произошел конфликт, в результате которого чиновник открыл стрельбу.

По информации «Интерфакса», задержанный — заместитель начальника одного из департаментов Минфина. «Московский комсомолец» без ссылок на источники пишет, что речь идет о департаменте проектного финансирования и инвестиционной политики.

По данным «Московского комсомольца», пострадавшим оказался сосед чиновника по дому, начальник транспортного отдела неназванной фирмы. Подозреваемый дважды выстрелил в него из травматического пистолета «Оса». Тот получил ранения грудной клетки, правого предплечья и правой надбровной дуги; он был госпитализирован.

В отношении подозреваемого избрана мера в виде подписки о невыезде, пишет «Интерфакс».