Погибла одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы в России Лора Уильямс

В Брянской области погибла одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Лора Уильямс.

Как сообщил в фейсбуке ее муж, фотограф Игорь Шпиленок, причиной смерти стал несчастный случай при обучении лошади.

Американка Лора Уильямс приехала в Россию в 1993 году. Она проработала четыре года в московском офисе WWF, а затем перебралась с мужем в деревню Чухраи под Брянском, где работала в заповеднике «Брянский лес». Одним из ее проектов стала программа личностных тренингов с лошадьми «Человек и лошадь».