Московское ГИБДД не вынесло более пяти миллионов штрафов из-за ошибок в базе данных

Управление ГИБДД по Москве не вынесло более пяти миллионов штрафов из-за ошибок в федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД М, пишет «Коммерсант».

О проблемах в работе ФИС на конференции в Сочи рассказал начальник ГИБДД РФ Михаил Черников. По его словам, из-за некорректного слияния баз данных некоторые адреса в ФИС указаны неверно, частично или в обратной последовательности, из-за чего в случае нарушения по этому адресу невозможно отправить постановление о штрафе. Также некорректно указаны некоторые фамилии.

В результате управление ГИБДД по Москве за два года (вероятно, речь идет о 2016-2017 годах) не смогло вынести около 5,4 миллиона постановлений о штрафах, рассказал источник «Коммерсанта». По информации издания, это около 10% от общего количества нарушений в столице.

В регионах подобная проблема тоже наблюдается, но в Москве она стоит более остро: на столицу приходится 25–30% всех фиксируемых административных правонарушений из-за большого количества автомобилей и камер наблюдения. Сколько автовладельцев в целом по стране избежали штрафов из-за ошибок в работе ФИС, «Коммерсанту» неизвестно.