Авиакомпании «Якутия» запретили летать за границу. Две недели назад ее самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту

Росавиация запретила выполнять международные рейсы авиакомпании «Якутия» из-за выявленных в ее деятельности нарушений.
Как пояснил «Интерфаксу» представитель ведомства, ограничения будут действовать с 5 ноября и до устранения нарушений.
Он также напомнил, что проблемы с поддержанием летной годности самолетов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов «Якутии», в сентябре они достигли почти 20%. На регулярные международные направления до следующего года компания продала чуть более 450 билетов, все деньги вернут пассажирам.
10 октября четыре человека пострадали, когда самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска. После этого генеральный директор авиакомпании уволилась, а Росавиация пригрозила компании ограничением сертификата эксплуатанта.
«Якутия» является 18-й по количеству перевозимых пассажиров авиакомпанией России. За первые восемь месяцев 2018 года она перевезла 588 тысяч человек.