Авиакомпании «Якутия» запретили летать за границу. Две недели назад ее самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту

Росавиация запретила выполнять международные рейсы авиакомпании «Якутия» из-за выявленных в ее деятельности нарушений.

Как пояснил «Интерфаксу» представитель ведомства, ограничения будут действовать с 5 ноября и до устранения нарушений.

10 октября четыре человека пострадали, когда самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска. После этого генеральный директор авиакомпании уволилась, а Росавиация пригрозила компании ограничением сертификата эксплуатанта.

«Якутия» является 18-й по количеству перевозимых пассажиров авиакомпанией России. За первые восемь месяцев 2018 года она перевезла 588 тысяч человек.