Зампрокурора Башкирии задержали за взятку в 10 миллионов. Он уволился по собственному желанию и пытался бежать из России

Следственный комитет возбудил уголовное дело против первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным следствия, Горбунов и его подчиненный Артур Шаретдинов получили взятку в размере 10 миллионов рублей от одного из сотрудников мэрии Уфы за отмену возбуждения дела о неправомерных действиях чиновников при реализации программы по переселению жителей аварийных домов.

В Генпрокуратуре «Интерфаксу» сообщили, что Горбунов уволен 26 октября 2018 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.