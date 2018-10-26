В результате наводнения в Краснодарском крае погибли шесть человек

В результате паводка в Краснодарском крае погибли, по данным на утро пятницы, шесть человек, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Как рассказал Капустин, тела четверых погибших были обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе. Ранее было известно о двух погибших в Туапсинском районе.

Еще один человек, по данным МЧС, числится пропавшим без вести, двое пострадавших госпитализированы.

В связи с гибелью людей, сообщил СК, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Краснодарском крае из-за сильных дождей, прошедших 24 и 25 октября, подтоплены более двух тысяч зданий. Паводок разрушил мост на главной трассе, связывающей Сочи с другими регионами России. Из-за повреждения железнодорожных путей остановились более 30 пассажирских поездов. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации.