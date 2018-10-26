Прокуратура потребовала от BlaBlaCar заблокировать нелегальных водителей автобусов и маршруток

Прокуратура Брянска потребовала, чтобы сервис BlaBlaCar для поиска попутчиков в автомобильных поездках блокировал профили водителей нелегальных маршруток и автобусов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства, направленный «Региональному автотранспортному союзу».

Прокуратура также попросила не допускать к работе с BlaBlaCar коммерческих перевозчиков без разрешений.

Кроме того, ведомство вынесло представление партнеру сервиса, транспортной компании «Клен 2», от имени которой на BlaBlaCar свои предложения публиковали люди, не связанные с ней.

В BlaBlaCar сообщили, что не получали обращение прокуратуры. В компании отметили, что коммерческий перевозчик «Клен 2» недавно расторг договор. В «Клен 2» сообщили, что устранили нарушения. В прокуратуре на запрос газеты не ответили.

В 2017 году прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать BlaBlaCar из-за жалобы ассоциации «Региональный автотранспортный союз», заподозрившей сервис в организации нелегальных коммерческих перевозок. Суд запретил распространять сведения о совместных поездках через BlaBlaCar, но это решение отменили.