Опубликовано завещание Олега Сенцова, составленное во время голодовки

Сестра режиссера Наталья Каплан обнародовала завещание, составленное ее братом во время голодовки в российской колонии. Текст завещания и фото оригинала опубликовало «Громадське».

Сенцов, в частности, пишет, что в случае его смерти завещает права на экранизацию фильмов по его сценариям «соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий», а наследниками назначает своих детей Алину и Владислава.

Завещание было составлено в ИК-8 Лабытнанги 7 сентября. Его заверил адвокат Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов, приговоренный российским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, в мае объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов сообщил, что вынужден прекратить голодовку — иначе его переведут на принудительное кормление.

25 октября Сенцову была присуждена премия Сахарова, которую вручает Европарламент за «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему миру». В МИД РФ назвали решение о присуждении Сенцову премии «политизированным».