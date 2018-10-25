Власти Москвы предложили отобрать у агрегаторов такси право регулировать тарифы

Власти Москвы предложили запретить агрегаторам такси регулировать тарифы на проезд пассажиров. Это предложение было оформлено в рамках поправок к проекту нового закона о такси.

По мнению чиновников, регулировать такси должны сами перевозчики: они должны будут направлять тарифное меню агрегаторам, а те — размещать его в свободном доступе.

Сейчас цену поездки для клиента устанавливает агрегатор. Из этой суммы он вычитает комиссию, остальное получает перевозчик. Перевозчик никак не может влиять на тарифы — он может лишь не соглашаться на конкретную поездку.