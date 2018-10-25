СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство из-за избиения подростка в Москве

Управление СК по Москве возбудило уголовное дело о покушении на убийство подростка, видеозапись избиения которого была опубликована накануне.

«Используя малозначительный повод, [подростки] начали наносить множественные удары руками и ногами в область головы и жизненно важных органов сверстника. После того, как юноша упал на землю и просил о помощи, нападавшие продолжали наносить удары ногами», — заявили в СК.

Двое участников инцидента доставлены в СК и будут задержаны.

Видеозапись избиения появилась в ВК вечером 24 октября. На ней трое подростков избивают руками и ногами сверстника, который кричит и просит о помощи. В паблике «Подслушано Чертаново» утверждается, что пострадавшему сломали позвоночник; подтверждения этой информации нет — в СК сообщили лишь, что он находится в больнице.