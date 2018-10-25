Минобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на базу Хмеймим

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8. Об этом сообщает ТАСС.

Во время атаки 13 беспилотников столкнулись с российской системой радиоэлектронного подавления, после чего перешли на ручное управление, которое велось с Poseidon-8 в Средиземном море. Генерал отметил, что российские военные перехватили управление дронами и уничтожили их.

«Вот это тоже нужно прекратить: чтобы не бороться с высокотехнологичным оружием террористов и здорово экипированными террористами, нужно прекратить их оснащать», — заявил Фомин.

В Минобороны ранее говорили, что 6 января террористы атаковали российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Военные сбили семь дронов и взяли еще шесть под свое управление.

В 2018 году было совершено несколько атак на базу Хмеймим с помощью беспилотников. В августе в Минобороны РФ говорили, что за месяц уничтожили 45 дронов.

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