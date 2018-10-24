Центробанк обнаружил первые поддельные 200-рублевые купюры

Фальшивомонетчики начали подделывать банкноты номиналом 200 рублей, выпущенные в оборот в декабре 2017 года, следует из отчета Банка России.

В третьем квартале 2018 года в России обнаружили три поддельных 200-рублевых купюры. Ранее в отчетах ЦБ о подделке банкнот этого номинала не сообщалось.

Первые фальшивые купюры достоинством 2000 рублей, также выпущенные в конце 2017 года, обнаружили в феврале. В банковской системе такие подделки выявили только в апреле-июне. В третьем квартале число фальшивых 2000-рублевых купюр выросло в шесть раз — с 16 до 95.

В 2017 году, по данным ЦБ РФ, обнаружили более 48 тысяч фальшивых купюр и 149 поддельных монет. Чаще всего в России подделывают купюры достоинством 5000 рублей и 1000 рублей, а среди монет — номиналом пять рублей.

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