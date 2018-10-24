ЦБ предложил ограничить ставки потребительских кредитов и займов

Банк России планирует ограничить ставку по кредитам и займам 1% в день. Такое предложение, как стало известно РБК, содержится в поправках в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые подготовил регулятор ко второму чтению.

Ставку не более 1% в день ЦБ предлагает ввести с 1 июля 2019 года. А с момента принятия законопроекта и до этого времени планируется установить ограничение в 1,5% в день.

В законопроекте также уточняются параметры, при которых микрофинансовые организации не могут требовать выплату процентов и штрафов. ЦБ предлагает до июля 2019 года ограничить максимальный размер штрафов и процентов по займам, выданным на срок до года, 2,5-кратной суммой от изначального кредита, а с июля 2019 до июля 2020 года ограничения составят двукратный размер кредита.

Законопроект, уточняющий правила выдачи кредитов и работы микрофинансовых организаций, был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2017 года. Ожидается, по данным РБК, что закон примут до конца ноября 2018 года.

По данным кредитного бюро «Эквифакс», которые приводит РБК, микрофинансовые организации на конец сентября выдали 7,3 миллиона кредитов при средней сумме 15 тысяч рублей.

В настоящий момент, по данным этого кредитного бюро, не менее 95% кредитных организаций выдают займы под ставки выше 365% в год.