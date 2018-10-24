Рассмотрение дела «Седьмой студии» перенесут из-за болезни адвоката

Помощник художественного руководителя «Гоголь-центра» Анна Шалашова сообщила в фейсбуке, что начало рассмотрения дела « » по существу будет перенесено.

Процесс отложат из-за госпитализации адвоката фигуранта дела Алексея Малобродского Ксении Карпинской, рассказала Шалашова.

Судебный процесс должен начаться 25 октября. Ожидается, что в этот день суд примет решение перенести рассмотрение. По словам Шалашовой, дело начнут рассматривать «на следующей неделе». Она пообещала позднее сообщить дату, когда суд приступит к делу.

В Мещанском суде Москвы заявили, что пока ничего не знают о возможном переносе процесса, сообщила «Медиазона».

17 октября состоялось предварительное слушание по делу «Седьмой студии». Защита обвиняемых просила вернуть дело в прокуратуру, однако суд отказался удовлетворить это ходатайство.