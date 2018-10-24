Правительство составило список разрешенных для чиновников подарков. В него вошли буклеты и цветы

В правительстве подготовили законопроект, устанавливающий, какие подарки могут принимать госслужащие. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О противодействии коррупции».

Предполагается, что госслужащие в качестве подарка смогут принимать только цветы и «полиграфическую продукцию с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации».

Чиновникам разрешат принимать и другие, более ценные подарки, если они вручены им в качестве поощрения (награды) по месту работы или от имени вышестоящей организации «в порядке, устанавливаемом нормативами».

Полученные госслужащими подарки, которых нет в списке разрешенных, будут признаваться государственной или муниципальной собственностью.

Действующую норму законодательства, по которой госслужащие могут принимать любые подарки, если их стоимость не превышает 3000 рублей, предлагается упразднить.

Норма, обязывающая чиновников сдавать подарки стоимостью более трех тысяч рублей, действует с конца 2008 года. При этом у госслужащих есть возможность выкупить полученный подарок.