Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

Итальянская компания в марте 2018 года вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат правительства России.

Партнеры также обсуждают временную приостановку работ на шельфе Баренцева моря, сказал представитель правительства.

В мае в «Роснефти» опровергали сведения о том, что Eni выходит из совместных проектов. В российской компании отмечали, что Eni будет выполнять свои обязательства, «пока это будут позволять международные санкции».

Eni и «Роснефть» заключили соглашение о разведке и разработке нескольких участков на шельфе Баренцева и Черного морей в 2012 году.

В августе 2017 года США приняли очередной пакет санкций в отношении России, накладывающий ограничения на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.