Арестованный бывший глава Серпуховского района рассказал о нападении сокамерника с заостренной ложкой

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун рассказал, что вечером 23 октября на него в СИЗО напал сокамерник. Об этом сообщили его жена Юлия Шестун и адвокат Андрей Гривцов.

«Со слов Шестуна я знаю, что накануне вечером после отбоя на него напал сосед, 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме. Сосед кричал, что убьет Шестуна и размахивал заостренной ложкой», — рассказал Гривцов ТАСС.

По мнению Шестуна, указание напасть на него сокамерник получил от администрации СИЗО «Лефортово». ФСИН информацию о нападении на Александра Шестуна не прокомментировала.

Александра Шестуна арестовали в середине июня 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации имущества и незаконном предпринимательстве. Виновным он себя не признает. До ареста он жаловался на давление со стороны администрации Московской области и ФСБ, которые якобы требовали от него уйти в отставку, угрожая «переехать катком».