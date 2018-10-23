Великобритания: «фейковые новости» России не имели успеха

Правительство Великобритании не нашло доказательств, что попытки иностранных структур, в том числе России, распространить дезинформацию повлияли на демократические процессы в стране. Об этом говорится в ответе правительства на доклад парламентариев о «фейковых новостях».

После того, как в марте в английском Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, Россия распространила не менее 38 ложных сообщений об этом преступлении, отмечается в документе.

В правительстве подчеркнули, что разрабатывают вместе с партнерами меры, которые позволят решить проблему дезинформации. В ближайшие пять лет Лондон потратит на это более 100 миллионов фунтов.

В правительстве также напомнили слова премьер-министра Терезы Мэй о том, что Россия проводит «долгосрочную кампанию кибершпионажа и вмешательства», в том числе вмешивается в выборы и устраивает хакерские атаки, например, на Минобороны Дании и бундестаг.

В начале октября МИД Великобритании обвинило российскую военную разведку в проведении «беспорядочных и безрассудных» кибератак по всему миру.

Тогда же власти Нидерландов заявили, что российские разведчики пытались получить доступ к данным Организации по запрещению химического оружия, а также к документам расследования о крушении малазийского «Боинга» под Донецком.